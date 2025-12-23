Россия атаковала дроном важный энергообъект в Чернигове: город частично обесточен

Вследствие удара по городу и повреждения энергообъекта в Чернигове изменили графики отключения света

Атака дронов (Иллюстративное фото: Depositphotos)

Вечером 23 декабря Россия атаковала критическую инфрастуктуру Чернигова, город частично остался без света. Об этом сообщил городской совет.

Власти сообщили об атаке дронов около 19:37. Зафиксировано попадание БпЛА.

В Черниговоблэнерго отметили, что поврежден важный энергообъект в Черниговском районе. В результате этого обесточена часть Чернигова.

Энергетики намерены приступить к аварийно-восстановительным работам, как только позволит ситуация с безопасностью в регионе. В Чернигове изменили график почасовых отключений – продлили до 21:30.

Горожан просят быть максимально экономными, особенно тех, кто подсоединен к линиям с критической инфраструктурой.

В 20:26 глава Черниговской городской военной администрации Дмитрий Брижинский сообщил, что россияне продолжают атаковать критический объект инфраструктуры.

ДОПОЛНЕНО в 20:45. Брижинский сообщил, что дрон попал в 9-й этаж многоэтажного дома, возник пожар. В доме выбиты окна, информация о пострадавших уточняется. Жителей эвакуируют.