Россия атаковала дроном важный энергообъект в Чернигове: город частично обесточен

Россия атаковала дроном важный энергообъект в Чернигове: город частично обесточендополнено
Вечером 23 декабря Россия атаковала критическую инфрастуктуру Чернигова, город частично остался без света. Об этом сообщил городской совет.
Власти сообщили об атаке дронов около 19:37. Зафиксировано попадание БпЛА.
В Черниговоблэнерго отметили, что поврежден важный энергообъект в Черниговском районе. В результате этого обесточена часть Чернигова.
Энергетики намерены приступить к аварийно-восстановительным работам, как только позволит ситуация с безопасностью в регионе. В Чернигове изменили график почасовых отключений – продлили до 21:30.
Горожан просят быть максимально экономными, особенно тех, кто подсоединен к линиям с критической инфраструктурой.
В 20:26 глава Черниговской городской военной администрации Дмитрий Брижинский сообщил, что россияне продолжают атаковать критический объект инфраструктуры.
ДОПОЛНЕНО в 20:45. Брижинский сообщил, что дрон попал в 9-й этаж многоэтажного дома, возник пожар. В доме выбиты окна, информация о пострадавших уточняется. Жителей эвакуируют.
- В ночь на 23 декабря Россия запустила десятки ракет и около 650 дронов по Украине – фактически в разгар переговоров.
- Три области почти полностью остались без света после российской атаки. Также была остановлена Запорожсталь из-за обесточивания.
Комментарии (0)