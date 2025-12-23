Росія атакувала дроном важливий енергооб'єкт у Чернігові: місто частково знеструмлене

Внаслідок удару по місту та пошкодження енергооб'єкта в Чернігові змінили графіки відключення світла

Атака дронів (Ілюстративне фото: Depositphotos)

Ввечері 23 грудня Росія атакувала критичну інфраструктуру Чернігова, місто частково залишилося без світла. Про це повідомила міська рада.

Влада повідомила про атаку дронів близько 19:37. Зафіксоване влучання БпЛА.

В Чернігівобленерго зазначили, що пошкоджено важливий енергооб'єкт у Чернігівському районі. Внаслідок цього знеструмлено частину Чернігова.

Енергетики мають намір розпочати аварійно-відновлювальні роботи, щойно дозволить безпекова ситуація в регіоні. У Чернігові змінили графік погодинних відключень – продовжили до 21:30.

Містян просять бути максимально ощадливими, особливо тих, хто приєднані до ліній з критичною інфраструктурою.

О 20:26 голова Чернігівської міської військової адміністрації Дмитро Брижинський повідомив, що росіяни продовжують атакувати критичний обʼєкт інфраструктури.

ДОПОВНЕНО о 20:45. Брижинський повідомив, що дрон влучив у 9-й поверх багатоповерхового будинку, виникла пожежа. В будинку вибито вікна, інформація про постраждалих уточнюється. Мешканців евакуюють.