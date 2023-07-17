Россия атаковала сквер и госучреждение под Сумами: есть погибшие и раненые – фото
17.07.2023, 17:52
Фотo - Офис генпрокурора
Россияне обстреляли центр города Белополье Сумской области, в результате чего погибли две женщины. Об этом сообщает Офис генпрокурора.
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По данным следствия, 17 июля около 12:35 оккупанты с территории РФ произвели артиллерийский обстрел центральной части Белополья.
По данным следствия, 17 июля около 12:35 оккупанты с территории РФ произвели артиллерийский обстрел центральной части Белополья.
В результате обстрела погибли две женщины, находившиеся в местном сквере. Еще одна женщина получила ранения. Также повреждено здание государственного учреждения, пятеро работников получили ранения.
- 15 июля появилась возможность бесплатной эвакуации из Сумской области. Поезд Сумы – Киев будет курсировать каждый день. Из Сум будет отправляться в 06:47 и прибывать в столицу в 11:41.
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