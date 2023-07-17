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Россия атаковала сквер и госучреждение под Сумами: есть погибшие и раненые – фото

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17.07.2023, 17:52
Россия атаковала сквер и госучреждение под Сумами: есть погибшие и раненые – фото - Фото
Фотo - Офис генпрокурора

Россияне обстреляли центр города Белополье Сумской области, в результате чего погибли две женщины. Об этом сообщает Офис генпрокурора.

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По данным следствия, 17 июля около 12:35 оккупанты с территории РФ произвели артиллерийский обстрел центральной части Белополья.

В результате обстрела погибли две женщины, находившиеся в местном сквере. Еще одна женщина получила ранения. Также повреждено здание государственного учреждения, пятеро работников получили ранения.

Россия атаковала сквер и госучреждение под Сумами: есть погибшие и раненые – фото

Россия атаковала сквер и госучреждение под Сумами: есть погибшие и раненые – фото
  • 15 июля появилась возможность бесплатной эвакуации из Сумской области. Поезд Сумы – Киев будет курсировать каждый день. Из Сум будет отправляться в 06:47 и прибывать в столицу в 11:41.

Читайте также: Российская ДРГ пыталась проникнуть в Сумскую область и убила двух гражданских

Оксана Житнюк
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