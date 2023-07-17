Росія атакувала сквер і держустанову під Сумами: є загиблі і поранені – фото

Росіяни обстріляли центр міста Білопілля Сумської області, в результаті чого загинули дві жінки. Про це повідомляє Офіс генпрокурора.

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За даними слідства, 17 липня близько 12:35 окупанти з території РФ здійснили артилерійський обстріл центральної частини Білопілля.

Внаслідок обстрілу загинули дві жінки, які перебували в місцевому сквері. Ще одна жінка отримала поранення. Також пошкоджено будівлю державної установи, п’ятеро працівників отримали поранення.

15 липня з'явилася можливість безкоштовної евакуації із Сумської області. Поїзд Суми – Київ курсуватиме щодня. Із Сум вирушатиме о 06:47 та прибуватиме до столиці об 11:41.

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