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Евакуація з Сумської області. Почав роботу безкоштовний поїзд до Києва

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15.07.2023, 14:35
Евакуація з Сумської області. Почав роботу безкоштовний поїзд до Києва - Фото
Фото: Мінреінтеграції

Сьогодні, 15 липня, з'явилася можливість безкоштовної евакуації з Сумської області. Про це повідомляє Мінреінтеграції.

Сьогодні з Сум до Києва вирушив перший евакуаційний потяг. Він буде курсувати щодня – з Сум вирушатиме о 06:47 та прибуватиме до Києва об 11:41.

Як зазначається, на вокзалі Києва Укрпошта виплачує кожному громадянину після прибуття 3000 грн для дітей та осіб з інвалідністю та 2000 грн для всіх інших осіб.

Усіх бажаючих Київська ОВА буде розміщувати у модульному містечку Вишгородського району.

  • 3 липня 2023 року російські окупанти випустили дрони-камікадзе Shahed-136 по центру Сум, внаслідок чого пошкоджено адмінбудівлю та два багатоквартирні будинки.
  • Увечері 10 липня у Сумській ОВА заявили, що екстреної та примусової евакуації мешканців п'ятикілометрової прикордонної зони не буде. Рішення про вивезення людей з прикордонних територій було ухвалено вранці того дня.

Читайте також: Російська ДРГ намагалася проникнути до Сумської області та вбила двох цивільних

Наталія Медведєва
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