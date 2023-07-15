Евакуація з Сумської області. Почав роботу безкоштовний поїзд до Києва

Сьогодні, 15 липня, з'явилася можливість безкоштовної евакуації з Сумської області. Про це повідомляє Мінреінтеграції.

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Сьогодні з Сум до Києва вирушив перший евакуаційний потяг. Він буде курсувати щодня – з Сум вирушатиме о 06:47 та прибуватиме до Києва об 11:41.

Як зазначається, на вокзалі Києва Укрпошта виплачує кожному громадянину після прибуття 3000 грн для дітей та осіб з інвалідністю та 2000 грн для всіх інших осіб.

Усіх бажаючих Київська ОВА буде розміщувати у модульному містечку Вишгородського району.

3 липня 2023 року російські окупанти випустили дрони-камікадзе Shahed-136 по центру Сум, внаслідок чого пошкоджено адмінбудівлю та два багатоквартирні будинки.

Увечері 10 липня у Сумській ОВА заявили, що екстреної та примусової евакуації мешканців п'ятикілометрової прикордонної зони не буде. Рішення про вивезення людей з прикордонних територій було ухвалено вранці того дня.

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