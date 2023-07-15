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Эвакуация из Сумской области. Начал работу бесплатный поезд до Киева

Цей матеріал також доступний українською
15.07.2023, 14:35
Эвакуация из Сумской области. Начал работу бесплатный поезд до Киева - Фото
Фото: Минреинтеграции

Сегодня, 15 июля, появилась возможность бесплатной эвакуации из Сумской области. Об этом сообщает Минреинтеграции.

Сегодня из Сум в Киев отправился первый эвакуационный поезд. Он будет курсировать каждый день – из Сум будет отправляться в 06:47 и прибывать в Киев в 11:41.

Как отмечается, на вокзале Киева Укрпочта выплачивает каждому гражданину по прибытию 3000 грн для детей и лиц с инвалидностью и 2000 грн для всех других лиц.

Всех желающих Киевская ОВА будет размещать в модульном городке Вышгородского района.

  • 3 июля 2023 года российские оккупанты выпустили дроны-камикадзе Shahed-136 по центру Сум, в результате чего повреждено админздание и два многоквартирных дома.
  • Вечером 10 июля в Сумской ОВА заявили, что экстренной и принудительной эвакуации жителей пятикилометровой пограничной зоны не будет. Решение о вывозе людей из пограничных территорий было принято утром того дня.

Читайте также: Российская ДРГ пыталась проникнуть в Сумскую область и убила двух гражданских

Наталья Медведева
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