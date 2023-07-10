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В Сумской области проведут эвакуацию жителей приграничных территорий — решение ОВА

Цей матеріал також доступний українською
10.07.2023, 13:29
В Сумской области проведут эвакуацию жителей приграничных территорий — решение ОВА - Фото
Владимир Артюх (Фото: Сумская ОВА)

В Сумской области приняли решение об эвакуации жителей приграничных территорий — они подвергаются постоянным ударам россиян. Об этом сообщили в Сумской областной военной администрации.

По словам главы ОВА Владимира Артюха, по результатам докладов военных и местных руководителей было принято решение о необходимости подготовки и проведения эвакуации жителей населенных пунктов из пятикилометровой приграничной зоны. 
Он отметил, что приграничная зона постоянно подвергается обстрелам, оккупанты разрушают инфраструктуру и частные дома, гибнут люди. 

Артюх заявил, что если с января по июль 2023 года от обстрелов погибли 35 человек, то только за последний месяц — 17. 

"Люди здесь не живут, а выживают — под постоянными обстрелами, неделями, а то и месяцами без света. Там часто не работают магазины, школы, больницы. Невозможно безопасно завезти продукты питания, лекарства", — подчеркнул чиновник. 

Глава ОВА сообщил о проведении подготовки к эвакуации, чтобы дать жителям приграничья достойную альтернативу. 

Все планы, маршруты эвакуации и алгоритмы действий отработаны. Эвакуация будет проводиться под прикрытием военных, чтобы не допустить провокаций россиян.

"Эвакуация начнется только после того, как каждой семье, каждому жителю приграничья будут разъяснены их права, обеспечены необходимые средства и ресурсы, а также после того, как каждая семья в приграничных населенных пунктах будет готова к перемещению", — резюмировал он. 

  • 14 июня сообщалось, что россияне не прекращают попыток забрасывать ДРГ на территорию Харьковской области, а также прицельно обстреливают аммиакопровод. 
  • 3 июля российские оккупанты выпустили дроны-камикадзе Shahed-136 по центру Сум, в результате чего повреждено админздание и два многоквартирных дома. 

Читайте также: Российская ДРГ пыталась проникнуть в Сумскую область и убила двух гражданских 

Дмитрий Гриниченко
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