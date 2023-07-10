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У Сумській області проведуть евакуацію мешканців прикордонних територій — рішення ОВА

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10.07.2023, 13:29
У Сумській області проведуть евакуацію мешканців прикордонних територій — рішення ОВА - Фото
Володимир Артюх (Фото: Сумська ОВА)

У Сумській області ухвалили рішення про евакуацію жителів прикордонних територій — вони зазнають постійних ударів росіян. Про це повідомили у Сумській обласній військовій адміністрації.

За словами голови ОВА Володимира Артюха, за результатами доповідей військових та місцевих керівників було ухвалено рішення про необхідність підготовки та проведення евакуації мешканців населених пунктів із п'ятикілометрової прикордонної зони.

Він зазначив, що прикордонна зона постійно зазнає обстрілів, окупанти руйнують інфраструктуру та приватні будинки, гинуть люди.

Артюх заявив, що якщо з січня до липня 2023 року від обстрілів загинули 35 осіб, то лише за останній місяць — 17.

"Люди тут не живуть, а виживають — під постійними обстрілами, тижнями, а то й місяцями без світла. Там часто не працюють магазини, школи, лікарні. Неможливо безпечно завезти харчові продукти, ліки", — наголосив чиновник.

Глава ОВА повідомив про проведення підготовки до евакуації, щоб дати мешканцям прикордоння гідну альтернативу.

Усі плани, маршрути евакуації та алгоритми дій відпрацьовані. Евакуація проводитиметься із прикриттям військових, щоб не допустити провокацій росіян.

"Евакуація розпочнеться лише після того, як кожній родині, кожному жителю прикордоння будуть роз'яснені їхні права, забезпечені необхідні засоби та ресурси, а також після того, як кожна родина у прикордонних населених пунктах буде готова до переміщення", — резюмував він.

  • 14 червня повідомлялося, що росіяни не припиняють спроби закидати ДРГ на територію Харківської області, а також прицільно обстрілюють аміакопровід.
  • 3 липня російські окупанти випустили дрони-камікадзе Shahed-136 по центру Сум, внаслідок чого пошкоджено адмінбудівлю та два багатоквартирні будинки.

Читайте також: Російська ДРГ намагалася проникнути до Сумської області та вбила двох цивільних

Дмитро Гриниченко
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