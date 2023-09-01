Россия накрыла минометным огнем жилой квартал Херсона: убила 34-летнего мужчину
01.09.2023, 14:45
Фото - прокуратура
Российские оккупанты в очередной раз нанесли удар по освобожденному от РФ Херсону, в результате чего погиб мужчина. Об этом сообщают Офис генпрокурора и Херсонская областная военная администрация.
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По данным следствия, 1 сентября около 12:50 оккупанты обстреляли город Херсон. Предварительно по областному центру захватчики били из минометов.
Оккупанты попали в частный дом, в результате чего мужчина получил травмы, несовместимые с жизнью.
В ОВА уточнили, что россияне обстреляли жилой квартал города, и в результате вражеского удара погиб 34-летний мужчина, находившийся на улице.
- Оккупанты регулярно наносят удары по Херсону и освобожденным от армии РФ населенным пунктам области, применяя артиллерию, минометы, РСЗО, дроны и авиацию.
- 29 августа в Херсонской области три человека погибли в результате подрыва на российских минах.
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