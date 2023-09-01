UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Новости компаний
Украинская фактология
Мир азарта
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
LIGA Plus
Промокоды
Crypto
Мир азарта
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Россия накрыла минометным огнем жилой квартал Херсона: убила 34-летнего мужчину

Цей матеріал також доступний українською
01.09.2023, 14:45
Россия накрыла минометным огнем жилой квартал Херсона: убила 34-летнего мужчину - Фото
Фото - прокуратура

Российские оккупанты в очередной раз нанесли удар по освобожденному от РФ Херсону, в результате чего погиб мужчина. Об этом сообщают Офис генпрокурора и Херсонская областная военная администрация.

По данным следствия, 1 сентября около 12:50 оккупанты обстреляли город Херсон. Предварительно по областному центру захватчики били из минометов.

Оккупанты попали в частный дом, в результате чего мужчина получил травмы, несовместимые с жизнью.

В ОВА уточнили, что россияне обстреляли жилой квартал города, и в результате вражеского удара погиб 34-летний мужчина, находившийся на улице.

  • Оккупанты регулярно наносят удары по Херсону и освобожденным от армии РФ населенным пунктам области, применяя артиллерию, минометы, РСЗО, дроны и авиацию.
  • 29 августа в Херсонской области три человека погибли в результате подрыва на российских минах.
Оксана Житнюк
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
обстрелвойнапогибшиежертвыХерсон
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 