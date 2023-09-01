Росія накрила мінометним вогнем житловий квартал Херсона: вбила 34-річного чоловіка

Російські окупанти в черговий раз завдали удару по звільненому від РФ Херсону, в результаті чого загинув чоловік. Про це повідомляють Офіс генпрокурора та Херсонська обласна військова адміністрація.

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За даними слідства, 1 вересня близько 12:50 окупанти обстріляли місто Херсон. Попередньо, по обласному центру загарбники били із мінометів.

Окупанти влучили в приватний будинок, внаслідок чого чоловік отримав травми, несумісні із життям.

В ОВА уточнили, що росіяни обстріляли житловий квартал міста, і внаслідок ворожого удару загинув 34-річний чоловік, який був на вулиці.

Окупанти регулярно завдають ударів по Херсону і звільнених від армії РФ населених пунктах області, застосовуючи артилерію, міномети, РСЗВ, дрони та авіацію.

29 серпня на Херсонщині троє людей загинули внаслідок підриву на російських мінах.

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