Россия накрыла огнем жилые кварталы Херсона: убила трех человек – фото

Вечером 25 сентября россияне обстреляли Херсон, в результате чего погибли три человека. Об этом сообщает Офис генпрокурора. Глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин уточнил, что оккупанты атаковали Днепровский район города.

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По данным следствия, военные РФ сегодня в очередной раз открыли огонь по жилым кварталам Херсона – предварительно, применили артиллерию.

В результате массивного обстрела погибли три человека – двое мужчин и женщина. Они находились на улице.

На данный момент известно еще о двух горожанах, которые получили ранения, они госпитализированы.

Повреждены жилые дома, торговые точки, автомобили.

24 сентября Россия ударила по городу Берислав и селу Львово Херсонской области, в результате чего погибли два человека, еще трое – пострадали, среди них есть правоохранитель.

25 сентября в результате российского авиаудара по Бериславу Херсонской области погибли три человека.

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