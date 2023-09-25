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Росія накрила вогнем житлові квартали Херсона: вбила трьох осіб – фото

Этот материал также доступен на русском
25.09.2023, 20:20
Росія накрила вогнем житлові квартали Херсона: вбила трьох осіб – фото - Фото
Фото: ОГП

Ввечері 25 вересня росіяни обстріляли Херсон, внаслідок чого загинули три особи. Про це повідомляє Офіс генпрокурора. Очільник Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін уточнив, що окупанти атакували Дніпровський район міста.

 
За даними слідства, військові РФ сьогодні вкотре відкрили вогонь по житлових кварталах Херсона – попередньо, застосували артилерію.

Внаслідок масивного обстрілу загинуло троє осіб – двоє чоловіків та жінка. Вони перебували на вулиці.

Наразі відомо ще про двох містян, які отримали поранення, їх госпіталізовано. 

Пошкоджено житлові  будинки, торговельні точки, автівки.

Росія накрила вогнем житлові квартали Херсона: вбила трьох осіб – фото

Росія накрила вогнем житлові квартали Херсона: вбила трьох осіб – фото
  • 24 вересня Росія вдарила по місту Берислав та селу Львове Херсонської області, внаслідок чого загинули двоє осіб, ще троє – постраждали, серед них є правоохоронець.
  • 25 вересня внаслідок російського авіаудару по Бериславу Херсонської області загинули три особи.
Оксана Житнюк
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