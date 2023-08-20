Россия накрывает огнем Волчанск и Купянск: есть погибший и 10 раненых – фото

Сегодня, 20 августа, оккупанты нанесли интенсивные удары по Волчанску Чугуевского района и Купянску, в результате чего есть погибший и пострадавшие. Об этом сообщил глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов.

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Глава ОВА сообщил, что в Волчанске в результате вражеских обстрелов погиб мужчина 1952 года рождения. Возникли пожары в жилом доме и неэксплуатируемом здании лечебного учреждения.

Также, по словам Синегубова, враг весь день наносит артиллерийские удары по Купянску.

По предварительным данным, в результате попадания в жилую часть города ранены 10 человек.

При оказании помощи пострадал 35-летний фельдшер экстренной медицинской помощи.

Повреждены нежилые здания, автомобили.

Россия регулярно обстреливает Харьков и населенные пункты области, применяя преимущественно комплексы С-300 и РСЗО.

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