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Росія накриває вогнем Вовчанськ і Куп'янськ: є загиблий і 10 поранених – фото

Этот материал также доступен на русском
20.08.2023, 16:04
Росія накриває вогнем Вовчанськ і Куп'янськ: є загиблий і 10 поранених – фото - Фото
Фото - Харківська ОВА

Сьогодні, 20 серпня, окупанти завдали інтенсивних ударів по Вовчанську Чугуївського району та Куп’янську, в результаті чого є загиблий і постраждалі. Про це повідомив голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.


Очільник ОВА повідомив, що у Вовчанську внаслідок ворожих обстрілів загинув чоловік 1952 року народження. Виникли пожежі у житловому будинку та будівлі лікувального закладу, яка неексплуатується.

Також, за словами Синєгубова, ворог весь день завдає артилерійських ударів по Куп'янську. 

За попередніми даними, внаслідок влучання у житловій частині міста поранені 10 осіб.

Під час надання допомоги постраждав 35-річний фельдшер екстреної медичної допомоги.

Пошкоджено нежитлові будівлі, автомобілі.

Росія накриває вогнем Вовчанськ і Куп'янськ: є загиблий і 10 поранених – фото

Росія накриває вогнем Вовчанськ і Куп'янськ: є загиблий і 10 поранених – фото

Росія накриває вогнем Вовчанськ і Куп'янськ: є загиблий і 10 поранених – фото
  • Росія регулярно обстрілює Харків і населені пункти області, застосовуючи переважно комплекси С-300 та РСЗВ.
Оксана Житнюк
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війнаобстрілХарківська областьКуп'янськВовчанськ
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