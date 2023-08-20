Росія накриває вогнем Вовчанськ і Куп'янськ: є загиблий і 10 поранених – фото

Сьогодні, 20 серпня, окупанти завдали інтенсивних ударів по Вовчанську Чугуївського району та Куп’янську, в результаті чого є загиблий і постраждалі. Про це повідомив голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

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Очільник ОВА повідомив, що у Вовчанську внаслідок ворожих обстрілів загинув чоловік 1952 року народження. Виникли пожежі у житловому будинку та будівлі лікувального закладу, яка неексплуатується.

Також, за словами Синєгубова, ворог весь день завдає артилерійських ударів по Куп'янську.

За попередніми даними, внаслідок влучання у житловій частині міста поранені 10 осіб.

Під час надання допомоги постраждав 35-річний фельдшер екстреної медичної допомоги.

Пошкоджено нежитлові будівлі, автомобілі.

Росія регулярно обстрілює Харків і населені пункти області, застосовуючи переважно комплекси С-300 та РСЗВ.

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