Росія накриває вогнем Вовчанськ і Куп'янськ: є загиблий і 10 поранених – фото
20.08.2023, 16:04
Фото - Харківська ОВА
Сьогодні, 20 серпня, окупанти завдали інтенсивних ударів по Вовчанську Чугуївського району та Куп’янську, в результаті чого є загиблий і постраждалі. Про це повідомив голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.
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Очільник ОВА повідомив, що у Вовчанську внаслідок ворожих обстрілів загинув чоловік 1952 року народження. Виникли пожежі у житловому будинку та будівлі лікувального закладу, яка неексплуатується.
Також, за словами Синєгубова, ворог весь день завдає артилерійських ударів по Куп'янську.
За попередніми даними, внаслідок влучання у житловій частині міста поранені 10 осіб.
Під час надання допомоги постраждав 35-річний фельдшер екстреної медичної допомоги.
Пошкоджено нежитлові будівлі, автомобілі.
- Росія регулярно обстрілює Харків і населені пункти області, застосовуючи переважно комплекси С-300 та РСЗВ.
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