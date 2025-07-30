Россия нанесла удар по пригороду Харькова: один погибший, загорелись 2 га складов – фото

В результате нападения получили ранения четыре человека, а при тушении пожара пострадали два спасателя

Место атаки в Васищево (Фото: Харьковская ОВА)

Россия атаковала гражданское предприятие в поселке городского типа Васищево Харьковской области, в результате чего один человек погиб и шестеро пострадали, в том числе два сотрудника Государственной службы по чрезвычайным ситуациям. На месте удара возник пожар площадью около двух гектаров. Об этом сообщил глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов.

Оккупанты нанесли удар около 12:00. Правоохранительные органы устанавливают тип оружия, которое использовала Россия. Слышен был один взрыв, передает корреспондент LIGA.net.

Как сообщил Синегубов, в результате обстрела со стороны России погиб 63-летний мужчина. Еще четверо человек пострадали.

Мужчины 65 и 74 лет и женщина 47 лет были госпитализированы с диагнозом "взрывные ранения", состояние средней тяжести. Мужчине 64 лет оказали помощь на месте происшествия.

Также пострадали два сотрудника Государственной службы по чрезвычайным ситуациям. Во время тушения пожара один спасатель отравился угарным газом и получил тепловой удар, у другого – ожоги.

В результате атаки загорелись склады гражданского предприятия площадью около 20 тыс. кв. м.

По словам Синегубова, огонь распространялся быстро, поскольку были поражены легковоспламеняющиеся конструкции.

"Внутри находились товары исключительно гражданского назначения, в том числе продукты питания", – добавил глава Харьковской областной военной администрации.

По состоянию на 16:11 тушение пожара продолжается, привлечено более 100 спасателей и около 50 единиц техники, в том числе пожарный поезд, сообщили в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям.