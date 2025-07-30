Росія вдарила по передмістю Харкова: один загиблий, загорілися 2 га складів – фото, відео

Внаслідок атаки поранено чотирьох людей, а під час гасіння пожежі постраждали два рятівники

Місце атаки у Васищево (Фото: Харківська ОВА)

Росія атакувала цивільне підприємство у селищі міського типу Васищеве Харківської області, внаслідок чого загинула одна людина і шестеро постраждали, зокрема два працівники Державної служби з надзвичайних ситуацій. На місці удару виникла пожежа на площі близько двох гектарів. Про це повідомив очільник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

Окупанти завдали удару близько 12:00. Тип зброї, який застосувала Росія, наразі встановлюють правоохоронні органи. Було чутно один вибух, передає кореспондентка LIGA.net.

Як повідомив Синєгубов, внаслідок російського обстрілу загинув 63-річний чоловік. Ще четверо людей постраждали.

Чоловіків 65 і 74 років та 47-річну жінку госпіталізували, у них діагностовано вибухові поранення, стан середній. На місці надали допомогу 64-річному чоловіку.

Також постраждали два співробітники ДСНС. Під час гасіння пожежі один рятівник отруївся чадним газом та отримав тепловий удар, в іншого – опіки.

Внаслідок атаки загорілися склади цивільного підприємства площею близько 20 тис. кв. м.

За даними Синєгубова, вогонь поширювався стрімко, адже було уражено легкозаймисті конструкції.

"Всередині були товари виключно цивільного призначення, зокрема харчові продукти", – додав керівник Харківської ОВА.

Станом на 16:11 ліквідація пожежі триває, залучено понад 100 рятувальників та близько 50 одиниць техніки, зокрема пожежний потяг, повідомили в ДСНС.