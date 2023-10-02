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Россия сбросила авиабомбу на Купянск – фото

Цей матеріал також доступний українською
02.10.2023, 17:30
Россия сбросила авиабомбу на Купянск – фото - Фото
Фoтo - Харківська прокуратура

Днем 2 октября россияне сбросили авиабомбу на Купянск Харьковской области. Об этом сообщил Офис генпрокурора.

По данным ОГП, 2 октября около 14:30 российские военные в очередной раз атаковали Купянск – по предварительной информации, оккупанты сбросили управляемую авиабомбу на базе ФАБ-250.

Получили ранения мужчина и женщина. Повреждены жилые дома и автомобили.

Россия сбросила авиабомбу на Купянск – фото

Россия сбросила авиабомбу на Купянск – фото

Россия сбросила авиабомбу на Купянск – фото
  • Российские оккупанты атаковали Украину дронами-камикадзе Shahed-136 в ночь на 2 октября. В ВСУ сообщили при трех прилетах .
  • Утром 2 октября в Харькове раздавались взрывы . Позже в ОВА сообщили, что зафиксировано не менее пяти прилетов ракет С-300 за пределами города.

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Оксана Житнюк
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войнакабавиабомбакупянскхарьковская область
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