В Харькове звучат взрывы. Россияне бьют баллистическими ракетами

В Харькове утром 2 октября прозвучали взрывы, россияне наносят ракетные удары по городу. Об этом сообщил глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов.

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По его словам, враг наносит удары по областному центру.

Синегубов призвал местных жителей быть в укрытиях.

LIGA.net на месте. В городе как минимум прозвучало семь взрывов, сообщил источникна месте.

Командование Воздушных сил предупредило об угрозе удара баллистическими ракетами.

Официальной информации о прилетах пока не было.

Ранее стало известно, что в начале большой войны оккупанты уничтожили 90% противовоздушной обороны Харьковской области.

Министр внутренних дел рассказал о массированной ракетной атаке 21 сентября. Были прилеты в Черкассах, Дрогобыче, Харькове, в Киеве работала противовоздушная оборона, упали обломки. В Ровно зафиксировали прилет в энергетический объект, часть района осталась без света.

Российские оккупанты атаковали Украину 43 ракетами Х-101 и шестью ракетами С-300 утром 21 сентября, сообщил главнокомандующий ВСУ.

Спикер Воздушных сил Юрий Игнат не исключил, что российские оккупанты снова сосредоточились на ударах по критической инфраструктуре Украины. Читайте также: Харьков. Россия ударила ракетами по Холодногорскому району города

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