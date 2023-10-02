В Харькове звучат взрывы. Россияне бьют баллистическими ракетами
02.10.2023, 09:14
Харьков (Фото: скриншот с видео)
В Харькове утром 2 октября прозвучали взрывы, россияне наносят ракетные удары по городу. Об этом сообщил глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов.
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По его словам, враг наносит удары по областному центру.
Синегубов призвал местных жителей быть в укрытиях.
В городе как минимум прозвучало семь взрывов, сообщил источник LIGA.net на месте.
Командование Воздушных сил предупредило об угрозе удара баллистическими ракетами.
Официальной информации о прилетах пока не было.
Ранее стало известно, что в начале большой войны оккупанты уничтожили 90% противовоздушной обороны Харьковской области.
- Министр внутренних дел рассказал о массированной ракетной атаке 21 сентября. Были прилеты в Черкассах, Дрогобыче, Харькове, в Киеве работала противовоздушная оборона, упали обломки. В Ровно зафиксировали прилет в энергетический объект, часть района осталась без света.
- Российские оккупанты атаковали Украину 43 ракетами Х-101 и шестью ракетами С-300 утром 21 сентября, сообщил главнокомандующий ВСУ.
- Спикер Воздушных сил Юрий Игнат не исключил, что российские оккупанты снова сосредоточились на ударах по критической инфраструктуре Украины.
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