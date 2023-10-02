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В Харькове звучат взрывы. Россияне бьют баллистическими ракетами

Цей матеріал також доступний українською
02.10.2023, 09:14
В Харькове звучат взрывы. Россияне бьют баллистическими ракетами - Фото
Харьков (Фото: скриншот с видео)

В Харькове утром 2 октября прозвучали взрывы, россияне наносят ракетные удары по городу. Об этом сообщил глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов.

По его словам, враг наносит удары по областному центру.
Синегубов призвал местных жителей быть в укрытиях.
В городе как минимум прозвучало семь взрывов, сообщил источник LIGA.net на месте. 
Командование Воздушных сил предупредило об угрозе удара баллистическими ракетами.
Официальной информации о прилетах пока не было.
Ранее стало известно, что в начале большой войны оккупанты уничтожили 90% противовоздушной обороны Харьковской области. 
  • Министр внутренних дел рассказал о массированной ракетной атаке 21 сентября. Были прилеты в Черкассах, Дрогобыче, Харькове, в Киеве работала противовоздушная оборона, упали обломки. В Ровно зафиксировали прилет в энергетический объект, часть района осталась без света.
  • Российские оккупанты атаковали Украину 43 ракетами Х-101 и шестью ракетами С-300 утром 21 сентября, сообщил главнокомандующий ВСУ.
  • Спикер Воздушных сил Юрий Игнат не исключил, что российские оккупанты снова сосредоточились на ударах по критической инфраструктуре Украины.

Читайте также: Харьков. Россия ударила ракетами по Холодногорскому району города

Дмитрий Гриниченко
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