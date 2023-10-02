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У Харкові лунали вибухи. Росіяни били ракетами С-300 з Бєлгорода, п'ять прильотів

Этот материал также доступен на русском
02.10.2023, 09:14
У Харкові лунали вибухи. Росіяни били ракетами С-300 з Бєлгорода, п'ять прильотів - Фото
Харків (Фото: скриншот з відео)

У Харкові вранці 2 жовтня пролунали вибухи, росіяни завдають ракетних ударів по місту. Про це повідомив голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

За його словами, ворог завдає ударів по обласному центру.
Синєгубов закликав місцевих жителів бути в укриттях.
У місті пролунало щонайменше сім вибухів, повідомило джерело LIGA.net на місці.
Командування Повітряних сил попередило про загрозу удару балістичними ракетами.
Офіційної інформації про прильоти поки що не було.
ОНОВЛЕНО о 10:04. Синєгубов заявив, що зафіксовано щонайменше п'ять прильотів ракет С-300 за межами міста, потерпілих немає. Служби працюють на місцях ударів.
Раніше стало відомо, що на початку великої війни окупанти знищили 90% протиповітряної оборони Харківської області.
  • Міністр внутрішніх справ розповів про масовану ракетну атаку 21 вересня. Були прильоти у Черкасах, Дрогобичі, Харкові, у Києві працювала протиповітряна оборона, впали уламки. У Рівному зафіксували приліт в енергетичний об'єкт, частина району залишилася без світла.
  • Російські окупанти атакували Україну 43 ракетами Х-101 та шістьма ракетами С-300 вранці 21 вересня, повідомив головнокомандувач ЗСУ.
  • Спікер Повітряних сил Юрій Ігнат не виключив, що російські окупанти знову зосередилися на ударах по критичній інфраструктурі України.

Читайте також: Харків. Росія вдарила ракетами по Холодногірському району міста

Дмитро Гриниченко
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