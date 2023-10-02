У Харкові лунали вибухи. Росіяни били ракетами С-300 з Бєлгорода, п'ять прильотів
02.10.2023, 09:14
Харків (Фото: скриншот з відео)
У Харкові вранці 2 жовтня пролунали вибухи, росіяни завдають ракетних ударів по місту. Про це повідомив голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.
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За його словами, ворог завдає ударів по обласному центру.
Синєгубов закликав місцевих жителів бути в укриттях.
У місті пролунало щонайменше сім вибухів, повідомило джерело LIGA.net на місці.
Командування Повітряних сил попередило про загрозу удару балістичними ракетами.
Офіційної інформації про прильоти поки що не було.
ОНОВЛЕНО о 10:04. Синєгубов заявив, що зафіксовано щонайменше п'ять прильотів ракет С-300 за межами міста, потерпілих немає. Служби працюють на місцях ударів.
Раніше стало відомо, що на початку великої війни окупанти знищили 90% протиповітряної оборони Харківської області.
- Міністр внутрішніх справ розповів про масовану ракетну атаку 21 вересня. Були прильоти у Черкасах, Дрогобичі, Харкові, у Києві працювала протиповітряна оборона, впали уламки. У Рівному зафіксували приліт в енергетичний об'єкт, частина району залишилася без світла.
- Російські окупанти атакували Україну 43 ракетами Х-101 та шістьма ракетами С-300 вранці 21 вересня, повідомив головнокомандувач ЗСУ.
- Спікер Повітряних сил Юрій Ігнат не виключив, що російські окупанти знову зосередилися на ударах по критичній інфраструктурі України.
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