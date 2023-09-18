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Харків. Росія вдарила ракетами по Холодногірському району міста

Этот материал также доступен на русском
18.09.2023, 23:12
Харків. Росія вдарила ракетами по Холодногірському району міста - Фото
Вечірній Харків, ілюстративний скриншот

У Харкові чути вибухи, в області оголошено повітряну тривогу. Про це повідомляє місцева влада та Повітряні сили.

"Вибухи у Харкові! Перебувайте в укриттях!", – написав глава Харківської ОВА.

У Харківській області відбувається застосування окупантами балістичного озброєння, повідомили Повітряні сили.

Харків перебуває під обстрілом російських ракет, попередньо, під ударом центральна частина міста, повідомив міський голова.

23:11. Вибухи чути у Херсоні, пише Суспільне.

23:18. "Полтавська, Харківська, Кіровоградська, Дніпропетровська, Запорізька, Донецька – загроза балістики!", – пишуть Повітряні сили.

Суспільне повідомляє про три вибухи у Харкові: о 23:03, :05 та :16

ОНОВЛЕНО о 23:32. З'явилась інформація про влучання у виробничу зону Холодногірського району Харкова, написав міський голова.

ОНОВЛЕНО 23:44. Загарбники завдали ударів по Холодногірському району Харкова, наразі постраждалих немає, інформація щодо наслідків уточнюється, повідомив глава ОВА.

23:49. Відбій загрози застосування балістичного озброєння, пишуть Повітряні сили. Відбій тривоги по областях.

  • Вранці 16 вересня окупанти вдарили по Холодногірському району Харкова, внаслідок чого постраждали п'ятеро людей. Правоохоронці повідомили, що загарбники атакували з ракетного комплексу "Іскандер-К".
  • У ніч проти 18 вересня та зранку Росія атакувала Україну зі стратегічної авіації: вибухи було чутно у Хмельницькій та Одеській областях, у небі над Дніпропетровщиною збили дві крилаті ракети окупантів.
  • ППО збила усі 17 крилатих ракет росіян типу Х-101/Х-555/Х-55 у Дніпропетровській, Полтавській та Хмельницькій областях.

Читайте також: Україна отримає військову допомогу від Німеччини на 400 млн євро – глава Міноборони ФРН

Артем Джеріпа
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