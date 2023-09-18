Харків. Росія вдарила ракетами по Холодногірському району міста

У Харкові чути вибухи, в області оголошено повітряну тривогу. Про це повідомляє місцева влада та Повітряні сили.

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"Вибухи у Харкові! Перебувайте в укриттях!", – написав глава Харківської ОВА.

У Харківській області відбувається застосування окупантами балістичного озброєння, повідомили Повітряні сили.

Харків перебуває під обстрілом російських ракет, попередньо, під ударом центральна частина міста, повідомив міський голова.

23:11. Вибухи чути у Херсоні, пише Суспільне.

23:18. "Полтавська, Харківська, Кіровоградська, Дніпропетровська, Запорізька, Донецька – загроза балістики!", – пишуть Повітряні сили.

Суспільне повідомляє про три вибухи у Харкові: о 23:03, :05 та :16

ОНОВЛЕНО о 23:32. З'явилась інформація про влучання у виробничу зону Холодногірського району Харкова, написав міський голова.

ОНОВЛЕНО 23:44. Загарбники завдали ударів по Холодногірському району Харкова, наразі постраждалих немає, інформація щодо наслідків уточнюється, повідомив глава ОВА.

23:49. Відбій загрози застосування балістичного озброєння, пишуть Повітряні сили. Відбій тривоги по областях.

Вранці 16 вересня окупанти вдарили по Холодногірському району Харкова, внаслідок чого постраждали п'ятеро людей. Правоохоронці повідомили, що загарбники атакували з ракетного комплексу "Іскандер-К".

У ніч проти 18 вересня та зранку Росія атакувала Україну зі стратегічної авіації: вибухи було чутно у Хмельницькій та Одеській областях, у небі над Дніпропетровщиною збили дві крилаті ракети окупантів.

ППО збила усі 17 крилатих ракет росіян типу Х-101/Х-555/Х-55 у Дніпропетровській, Полтавській та Хмельницькій областях.

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