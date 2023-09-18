Харків. Росія вдарила ракетами по Холодногірському району міста
У Харкові чути вибухи, в області оголошено повітряну тривогу. Про це повідомляє місцева влада та Повітряні сили.
"Вибухи у Харкові! Перебувайте в укриттях!", – написав глава Харківської ОВА.
У Харківській області відбувається застосування окупантами балістичного озброєння, повідомили Повітряні сили.
Харків перебуває під обстрілом російських ракет, попередньо, під ударом центральна частина міста, повідомив міський голова.
23:11. Вибухи чути у Херсоні, пише Суспільне.
23:18. "Полтавська, Харківська, Кіровоградська, Дніпропетровська, Запорізька, Донецька – загроза балістики!", – пишуть Повітряні сили.
Суспільне повідомляє про три вибухи у Харкові: о 23:03, :05 та :16
ОНОВЛЕНО о 23:32. З'явилась інформація про влучання у виробничу зону Холодногірського району Харкова, написав міський голова.
ОНОВЛЕНО 23:44. Загарбники завдали ударів по Холодногірському району Харкова, наразі постраждалих немає, інформація щодо наслідків уточнюється, повідомив глава ОВА.
23:49. Відбій загрози застосування балістичного озброєння, пишуть Повітряні сили. Відбій тривоги по областях.
- Вранці 16 вересня окупанти вдарили по Холодногірському району Харкова, внаслідок чого постраждали п'ятеро людей. Правоохоронці повідомили, що загарбники атакували з ракетного комплексу "Іскандер-К".
- У ніч проти 18 вересня та зранку Росія атакувала Україну зі стратегічної авіації: вибухи було чутно у Хмельницькій та Одеській областях, у небі над Дніпропетровщиною збили дві крилаті ракети окупантів.
- ППО збила усі 17 крилатих ракет росіян типу Х-101/Х-555/Х-55 у Дніпропетровській, Полтавській та Хмельницькій областях.
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