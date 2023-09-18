Взрывы в Харькове, в области объявлена воздушная тревога
18.09.2023, 23:12
Вечерний Харьков, иллюстративный скриншот
В Харькове слышны взрывы, в области объявлена воздушная тревога. Об этом сообщают местные власти и Воздушные силы.
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"Взрывы в Харькове! Находитесь в укрытиях!", – написал глава Харьковской ОВА.
В Харьковской области происходит применение оккупантами баллистического вооружения, сообщили Воздушные силы.
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