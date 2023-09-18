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Взрывы в Харькове, в области объявлена воздушная тревога

Цей матеріал також доступний українською
18.09.2023, 23:12
Взрывы в Харькове, в области объявлена воздушная тревога - Фото
Вечерний Харьков, иллюстративный скриншот

В Харькове слышны взрывы, в области объявлена воздушная тревога. Об этом сообщают местные власти и Воздушные силы.

"Взрывы в Харькове! Находитесь в укрытиях!", – написал глава Харьковской ОВА.

В Харьковской области происходит применение оккупантами баллистического вооружения, сообщили Воздушные силы.

Новость дополняется...

Артём Джерипа
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войнавзрывХарьков
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