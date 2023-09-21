ЗСУ не виключають, що РФ знову почала бити по енергетиці: З Енгельса летіли десятки ракет

Речник Повітряних сил Юрій Ігнат не виключив, що російські окупанти знову зосередилися на ударах по критичній інфраструктурі України. Про це він повідомив в ефірі національного телемарафону.

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За його словами, ранкова атака 21 вересня торкнулася всієї території країни.

Він зазначив, що стратегічні бомбардувальники Ту-95МС випустили десятки ракет з району Енгельса, цілі летіли з різних напрямків у кілька хвиль.

"Ми бачили вчора атаку на Кременчуцький НПЗ. Паливо-енергетичний сектор. Не можна виключати, що ворог знову битиме по нашій критичній інфраструктурі", — сказав Ігнат.

Раніше міністр внутрішніх справ Ігор Клименко розповів про масовану ракетну атаку російських окупантів уранці 21 вересня. Були прильоти у Черкасах, Дрогобичі, Харкові, у Києві працювала протиповітряна оборона, впали уламки.

У Рівному зафіксували приліт в енергетичний об'єкт, частина району залишилася без світла.

За словами начальника ГУР Кирила Буданова, Україна розробляє програму "стримування та відплати", щоб протистояти очікуваній кампанії РФ з обстрілу об'єктів енергетичної інфраструктури восени та взимку.

Напередодні ЗМІ почали розганяти інформацію щодо застосування в Україні графіків відключень електроенергії з 1 жовтня 2023 року. У Міненерго назвали ці повідомлення помилковими та заявили, що відключення не плануються.

Міністерство енергетики припускає, що Росія відновить удари по енергетичній інфраструктурі з настанням холодів.

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