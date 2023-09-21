RU
RU
Новини
Політика
Суспільство
Світ
Надзвичайні події
Київ
Спорт
Новини регіонів
Бізнес
Економіка
Люди
Ідеї та кейси
ProГаз
UAExport
ТЕК
Авто
Транспорт
Нерухомість
Продовольство
FMCG
Новини компаній
Українська фактологія
Світ азарту
Фінанси
Економіка
Банки
Особисті гроші
Фондовий ринок
Конвертер валют
Валюта
Банківські метали
Обрати кредит онлайн
Новини компаній
Tech
Технології
Телеком
Гаджети
В Україні
Стартапи
Різне
Новини компаній
Life
Історії
Поради
Пояснення
Розваги
Досьє
Всі досьє
Персони
Компанії
Партії
Свята
Організації
Блоги
Спецпроєкти
Думки
Розсилки
Фото і відео
LIGA Plus
Промокоди
Crypto
Світ азарту
iGaming
LIGA.Радників
Автори
Редакція
Архів
ТВ-програма
RSS-канали

ЗСУ не виключають, що РФ знову почала бити по енергетиці: З Енгельса летіли десятки ракет

Этот материал также доступен на русском
21.09.2023, 09:32
ЗСУ не виключають, що РФ знову почала бити по енергетиці: З Енгельса летіли десятки ракет - Фото
Юрій Ігнат (Фото: скриншот з відео)

Речник Повітряних сил Юрій Ігнат не виключив, що російські окупанти знову зосередилися на ударах по критичній інфраструктурі України. Про це він повідомив в ефірі національного телемарафону.

За його словами, ранкова атака 21 вересня торкнулася всієї території країни.
Він зазначив, що стратегічні бомбардувальники Ту-95МС випустили десятки ракет з району Енгельса, цілі летіли з різних напрямків у кілька хвиль.

"Ми бачили вчора атаку на Кременчуцький НПЗ. Паливо-енергетичний сектор. Не можна виключати, що ворог знову битиме по нашій критичній інфраструктурі", — сказав Ігнат.

Раніше міністр внутрішніх справ Ігор Клименко розповів про масовану ракетну атаку російських окупантів уранці 21 вересня. Були прильоти у Черкасах, Дрогобичі, Харкові, у Києві працювала протиповітряна оборона, впали уламки.

У Рівному зафіксували приліт в енергетичний об'єкт, частина району залишилася без світла.

  • За словами начальника ГУР Кирила Буданова, Україна розробляє програму "стримування та відплати", щоб протистояти очікуваній кампанії РФ з обстрілу об'єктів енергетичної інфраструктури восени та взимку.
  • Напередодні ЗМІ почали розганяти інформацію щодо застосування в Україні графіків відключень електроенергії з 1 жовтня 2023 року. У Міненерго назвали ці повідомлення помилковими та заявили, що відключення не плануються.
  • Міністерство енергетики припускає, що Росія відновить удари по енергетичній інфраструктурі з настанням холодів.

Читайте також: "Якщо не буде обстрілів". Укренерго не очікує проблем зі світлом до кінця жовтня

Дмитро Гриниченко
Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишкою і натисніть Ctrl+Enter.
війнаенергетикаповітряні силиппоракетний ударЮрій Ігнаткритична інфраструктура
Ще по темі

Коментарі

Останні новини
Спецпроєкти
 