ЗСУ не виключають, що РФ знову почала бити по енергетиці: З Енгельса летіли десятки ракет
Речник Повітряних сил Юрій Ігнат не виключив, що російські окупанти знову зосередилися на ударах по критичній інфраструктурі України. Про це він повідомив в ефірі національного телемарафону.
"Ми бачили вчора атаку на Кременчуцький НПЗ. Паливо-енергетичний сектор. Не можна виключати, що ворог знову битиме по нашій критичній інфраструктурі", — сказав Ігнат.
Раніше міністр внутрішніх справ Ігор Клименко розповів про масовану ракетну атаку російських окупантів уранці 21 вересня. Були прильоти у Черкасах, Дрогобичі, Харкові, у Києві працювала протиповітряна оборона, впали уламки.
У Рівному зафіксували приліт в енергетичний об'єкт, частина району залишилася без світла.
- За словами начальника ГУР Кирила Буданова, Україна розробляє програму "стримування та відплати", щоб протистояти очікуваній кампанії РФ з обстрілу об'єктів енергетичної інфраструктури восени та взимку.
- Напередодні ЗМІ почали розганяти інформацію щодо застосування в Україні графіків відключень електроенергії з 1 жовтня 2023 року. У Міненерго назвали ці повідомлення помилковими та заявили, що відключення не плануються.
- Міністерство енергетики припускає, що Росія відновить удари по енергетичній інфраструктурі з настанням холодів.
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