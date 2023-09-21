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ВСУ не исключают, что РФ снова начала бить по энергетике: Из Энгельса летели десятки ракет

Цей матеріал також доступний українською
21.09.2023, 09:32
ВСУ не исключают, что РФ снова начала бить по энергетике: Из Энгельса летели десятки ракет - Фото
Юрий Игнат (Фото: скриншот с видео)

Спикер Воздушных сил Юрий Игнат не исключил, что российские оккупанты снова сосредоточились на ударах по критической инфраструктуре Украины. Об этом он сообщил в эфире национального телемарафона.

По его словам, утренняя атака 21 сентября затронула всю территорию страны.
Он отметил, что стратегические бомбардировщики Ту-95МС выпустили десятки ракет из района Энгельса, цели летели с разных направлений в несколько волн. 

"Мы видели вчера атаку на Кременчугский НПЗ. Топливно-энергетический сектор. Нельзя исключать, что враг снова будет бить по наше критической инфраструктуре", — сказал Игнат.

Ранее министр внутренних дел Игорь Клименко рассказал о массированной ракетной атаке российских оккупантов утром 21 сентября. Были прилеты в Черкассах, Дрогобыче, Харькове, в Киеве работала противовоздушная оборона, упали обломки. 

В Ровно зафиксировали прилет в энергетический объект, часть района осталась без света. 

  • По словам начальника ГУР Кирилла Буданова, Украина разрабатывает программу "сдерживания и возмездия", чтобы противостоять ожидаемой кампании РФ по обстрелу объектов энергетической инфраструктуры осенью и зимой.
  • Накануне СМИ начали разгонять информацию о применении в Украине графиков отключений электроэнергии с 1 октября 2023 года. В Минэнерго назвали эти сообщения ложными и заявили, что отключения не планируются.
  • Министерство энергетики предполагает, что Россия возобновит удары по энергетической инфраструктуре с наступлением холодов.

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Дмитрий Гриниченко
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