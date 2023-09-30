ППО Харківської області була знищена на 90% на початку великої війни — генерал ЗСУ

На початку великої війни російські окупанти знищили 90% протиповітряної оборони Харківської області. Про це повідомив начальник Сил оборони Харкова Сергій Мельник у фільмі Дмитра Комарова про бої у регіоні.

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За його словами, після 24 лютого він зв'язався з командиром бригади 32 зенітно-ракетного полку, а той сказав, що всю бригаду практично знищено.

"Але у нього залишилися ракети С-300, їх зуміли поставити на бойове чергування. Вдалося зробити, щоб російська авіація не продовжувала нальоти на Харків", – сказав Мельник.

Він зазначив, що ворог знав розташування всіх командних пунктів, оскільки вони були збудовані ще за часів СРСР.

Міністр внутрішніх справ розповів про масовану ракетну атаку 21 вересня. Були прильоти у Черкасах, Дрогобичі, Харкові, у Києві працювала протиповітряна оборона, впали уламки. У Рівному зафіксували приліт в енергетичний об'єкт, частина району залишилася без світла.

Російські окупанти атакували Україну 43 ракетами Х-101 та шістьма ракетами С-300 вранці 21 вересня, повідомив головнокомандувач ЗСУ.

Спікер Повітряних сил Юрій Ігнат не виключив, що російські окупанти знову зосередилися на ударах по критичній інфраструктурі України.

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