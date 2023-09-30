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ППО Харківської області була знищена на 90% на початку великої війни — генерал ЗСУ

Этот материал также доступен на русском
30.09.2023, 13:52
ППО Харківської області була знищена на 90% на початку великої війни — генерал ЗСУ - Фото
Сергій Мельник (Фото: скріншот з відео)

На початку великої війни російські окупанти знищили 90% протиповітряної оборони Харківської області. Про це повідомив начальник Сил оборони Харкова Сергій Мельник у фільмі Дмитра Комарова про бої у регіоні.

За його словами, після 24 лютого він зв'язався з командиром бригади 32 зенітно-ракетного полку, а той сказав, що всю бригаду практично знищено.
"Але у нього залишилися ракети С-300, їх зуміли поставити на бойове чергування. Вдалося зробити, щоб російська авіація не продовжувала нальоти на Харків", – сказав Мельник.
Він зазначив, що ворог знав розташування всіх командних пунктів, оскільки вони були збудовані ще за часів СРСР.
  • Міністр внутрішніх справ розповів про масовану ракетну атаку 21 вересня. Були прильоти у Черкасах, Дрогобичі, Харкові, у Києві працювала протиповітряна оборона, впали уламки. У Рівному зафіксували приліт в енергетичний об'єкт, частина району залишилася без світла.
  • Російські окупанти атакували Україну 43 ракетами Х-101 та шістьма ракетами С-300 вранці 21 вересня, повідомив головнокомандувач ЗСУ.
  • Спікер Повітряних сил Юрій Ігнат не виключив, що російські окупанти знову зосередилися на ударах по критичній інфраструктурі України.

Читайте також: Харків. Росія вдарила ракетами по Холодногірському району міста

Дмитро Гриниченко
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