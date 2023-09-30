ППО Харківської області була знищена на 90% на початку великої війни — генерал ЗСУ
30.09.2023, 13:52
Сергій Мельник (Фото: скріншот з відео)
На початку великої війни російські окупанти знищили 90% протиповітряної оборони Харківської області. Про це повідомив начальник Сил оборони Харкова Сергій Мельник у фільмі Дмитра Комарова про бої у регіоні.
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За його словами, після 24 лютого він зв'язався з командиром бригади 32 зенітно-ракетного полку, а той сказав, що всю бригаду практично знищено.
"Але у нього залишилися ракети С-300, їх зуміли поставити на бойове чергування. Вдалося зробити, щоб російська авіація не продовжувала нальоти на Харків", – сказав Мельник.
Він зазначив, що ворог знав розташування всіх командних пунктів, оскільки вони були збудовані ще за часів СРСР.
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