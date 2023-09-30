ПВО Харьковской области была уничтожена на 90% в начале большой войны — генерал ВСУ

В начале большой войны российские оккупанты уничтожили 90% противовоздушной обороны Харьковской области. Об этом сообщил начальник Сил обороны Харькова Сергей Мельник в фильме Дмитрия Комарова о боях в регионе.

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По его словам, после 24 февраля он связался с командиром бригады 32 зенитно-ракетного полка, а тот сказал, что вся бригада практически уничтожена.

"Но у него остались ракеты С-300, их сумели поставить на боевое дежурство. Удалось сделать, чтобы российская авиация не продолжала налеты на Харьков", — сказал Мельник.

Он отметил, что враг знал расположения всех командных пунктов, так как они были построены еще во времена СССР.

Министр внутренних дел рассказал о массированной ракетной атаке 21 сентября. Были прилеты в Черкассах, Дрогобыче, Харькове, в Киеве работала противовоздушная оборона, упали обломки. В Ровно зафиксировали прилет в энергетический объект, часть района осталась без света.

Российские оккупанты атаковали Украину 43 ракетами Х-101 и шестью ракетами С-300 утром 21 сентября, сообщил главнокомандующий ВСУ.

Спикер Воздушных сил Юрий Игнат не исключил, что российские оккупанты снова сосредоточились на ударах по критической инфраструктуре Украины. Читайте также: Харьков. Россия ударила ракетами по Холодногорскому району города

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