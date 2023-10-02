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Росія скинула авіабомбу на Куп’янськ – фото

Этот материал также доступен на русском
02.10.2023, 17:30
Росія скинула авіабомбу на Куп’янськ – фото - Фото
Фoтo - Харківська прокуратура

Вдень 2 жовтня росіяни скинули авіабомбу на Куп’янськ Харківської області. Про це повідомив Офіс генпрокурора.

За даними ОГП, 2 жовтня, близько 14:30, російські військові вкотре атакували Куп’янськ – за попередньою інформацією, окупанти скинули керовану авіабомбу на базі ФАБ-250.

Отримали поранення чоловік та жінка. Пошкоджено низку житлових будинків та автомобілів.

Росія скинула авіабомбу на Куп’янськ – фото

Росія скинула авіабомбу на Куп’янськ – фото

Росія скинула авіабомбу на Куп’янськ – фото
  • Російські окупанти атакували Україну дронами-камікадзе Shahed-136 у ніч проти 2 жовтня. У ЗСУ повідомили при три прильоти.
  • Зранку 2 жовтня у Харкові лунали вибухи. Пізніше в ОВА повідомили, що зафіксовано щонайменше п'ять прильотів ракет С-300 за межами міста.

Читайте також: Зеленський доручив знайти "протиотруту" від російських КАБів

Оксана Житнюк
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