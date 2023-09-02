Россия убила авиабомбой супружескую пару в Угледаре, артиллерией – полицейского под Сумами

В субботу, 2 сентября, российские оккупанты продолжили атаковать населенные пункты Украины. В результате ударов армии РФ в Угледаре Донецкой области погибла супружеская пара, а в городе Середина-Буда Шосткинской общины Сумской области – полицейский. Об этом сообщают в Офисе генпрокурора и Сумской областной военной администрации.

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По данным прокуратуры, 2 сентября российская армия нанесла, вероятно, авиационный удар по Угледару. В эпицентре попаданий оказалась жилая застройка. В результате взрыва в одной из многоэтажек погибли 43-летний мужчина и его 42-летняя жена.

Их 19-летняя дочь и еще одна местная жительница 53 лет получили ранения – у них минно-взрывные травмы, контузии и ушибы.

Сумская ОВА сообщила, что россияне 2 сентября вели обстрелы из артиллерии, было зафиксировано 10 взрывов.

В результате обстрела при исполнении служебных обязанностей погиб старший следователь следственного отдела Шосткинского районного управления ГУНП в Сумской области Руслан Фараонов.

Еще четверо гражданских жителей получили ранения, двое из которых – дети.

Также сегодня россияне обстреляли Краматорск Донецкой области. Ракета попала в проезжую часть, еще одна – в квартиру, третья – возле кладбища.

Под очередным обстрелом оказался и Херсон: россияне сбросили авиабомбы и убили мужчину.

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