Российская авиация сбросила бомбы на Херсонскую область: убила мужчину

В субботу, 2 сентября, Россия в очередной раз ударила из авиации по Бериславскому району Херсонской области, в результате чего есть погибший и пострадавшие. Об этом сообщил глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин.

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По данным ОВА, оккупанты выпустили управляемые авиабомбы по Одрадокаменке – попали в частные дома. 43-летний мужчина получил несовместимые с жизнью травмы.

Еще один человек был госпитализирован в тяжелом состоянии, медики борются за его жизнь. Также пострадал 57-летний мужчина, у него множественные осколочные ранения.

Из-за удара поврежден ряд домов в селе, добавил Прокудин.

Оккупанты регулярно наносят удары по Херсону и освобожденным от армии РФ населенным пунктам области, применяя артиллерию, минометы, РСЗО, дроны и авиацию.

29 августа в Херсонской области три человека погибли в результате подрыва на российских минах.

1 сентября оккупанты в очередной раз нанесли удар из минометов по Херсону, в результате чего погиб мужчина.

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