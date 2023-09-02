Російська авіація скинула бомби на Херсонську область: вбила чоловіка
У суботу, 2 вересня, Росія в черговий раз вдарила з авіації по Бериславському району Херсонської області, в результаті чого є загиблий і постраждалі. Про це повідомив голова Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.
За даними ОВА, окупанти випустили керовані авіабомби по Одрадокам’янці – влучили у приватні будинки. 43-річний чоловік отримав несумісні з життям травми.
Ще одну людину госпіталізували у важкому стані, медики борються за його життя. Також постраждав 57-річний чоловік, у нього множинні осколкові поранення.
Через удар пошкоджено низку будинків у селі, додав Прокудін.
ДОПОВНЕНО О 16:25. Прокуратура опублікувала фото наслідків чергової атаки РФ і повідомила, що близько 12:07 росіяни обстріляли один з населених пунктів Тягинської громади.
Зруйновано та пошкоджено приватні будинки, господарські споруди, лінію електропередачі.
- Окупанти регулярно завдають ударів по Херсону і звільнених від армії РФ населених пунктах області, застосовуючи артилерію, міномети, РСЗВ, дрони та авіацію.
- 29 серпня на Херсонщині троє людей загинули внаслідок підриву на російських мінах.
- 1 вересня окупанти в черговий раз завдали удару з мінометів по Херсону, в результаті чого загинув чоловік.
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