Росія вбила авіабомбою подружжя у Вугледарі, артилерією – поліціянта під Сумами

У суботу, 2 вересня, російські окупанти продовжили атакувати населені пункти України. Внаслідок ударів армії РФ у Вугледарі Донецької області загинула подружня пара, а в місті Середина-Буда Шосткинської громади Сумської області – поліціянт. Про це повідомляють в Офісі генпрокурора і Сумській обласній військовій адміністрації.

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За даними прокуратури, 2 вересня російська армія здійснила, ймовірно, авіаційний удар по Вугледару. В епіцентрі влучань опинилась житлова забудова. Внаслідок вибуху в одній із багатоповерхівок загинули 43-річний чоловік та його 42-річна дружина.

Їхня 19-річна донька та ще одна місцева жителька 53 років отримали поранення – у них мінно-вибухові травми, контузії та забої.

Сумська ОВА повідомила, що росіяни 2 вересня вели обстріли з артилерії, було зафіксовано 10 вибухів.

Внаслідок обстрілу під час виконання службових обов’язків загинув старший слідчий слідчого відділу Шосткинського районного управління ГУНП у Сумській області Руслан Фараонов.

Ще четверо цивільних мешканців отримали поранення, двоє з яких – діти.

Також сьогодні росіяни обстріляли Краматорськ Донецької області. Ракета влучила у проїзну частину, ще одна – у квартиру, третя – біля кладовища.

Під черговим обстрілом опинився і Херсон: росіяни скинули авіабомби та вбили чоловіка.

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