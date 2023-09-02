Росія вбила авіабомбою подружжя у Вугледарі, артилерією – поліціянта під Сумами
У суботу, 2 вересня, російські окупанти продовжили атакувати населені пункти України. Внаслідок ударів армії РФ у Вугледарі Донецької області загинула подружня пара, а в місті Середина-Буда Шосткинської громади Сумської області – поліціянт. Про це повідомляють в Офісі генпрокурора і Сумській обласній військовій адміністрації.
За даними прокуратури, 2 вересня російська армія здійснила, ймовірно, авіаційний удар по Вугледару. В епіцентрі влучань опинилась житлова забудова. Внаслідок вибуху в одній із багатоповерхівок загинули 43-річний чоловік та його 42-річна дружина.
Їхня 19-річна донька та ще одна місцева жителька 53 років отримали поранення – у них мінно-вибухові травми, контузії та забої.
Сумська ОВА повідомила, що росіяни 2 вересня вели обстріли з артилерії, було зафіксовано 10 вибухів.
Внаслідок обстрілу під час виконання службових обов’язків загинув старший слідчий слідчого відділу Шосткинського районного управління ГУНП у Сумській області Руслан Фараонов.
Ще четверо цивільних мешканців отримали поранення, двоє з яких – діти.
- Також сьогодні росіяни обстріляли Краматорськ Донецької області. Ракета влучила у проїзну частину, ще одна – у квартиру, третя – біля кладовища.
- Під черговим обстрілом опинився і Херсон: росіяни скинули авіабомби та вбили чоловіка.
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