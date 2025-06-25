Россия ударила семью "шахедами" по Харькову и КАБом – возле девятиэтажки в Купянске
В ночь на 25 июня Россия снова атаковала Харьков ударными беспилотниками, попав в гражданское предприятие. Также под ударом управляемой авиабомбы был дом в Купянске. Об этом сообщили мэр Харькова Игорь Терехов и глава областной военной администрации Олег Синегубов.
В 01:57 Терехов написал, что "шахеды" атакуют Харьков, в частности гражданское предприятие в Киевском районе.
Впоследствии стало известно, что в результате обстрела также получил повреждения незаселенный жилой дом, в нем начался пожар. Пострадал 64-летний мужчина, он госпитализирован.
По данным Ситуативного центра, Россия атаковала Харьков семью беспилотниками – все удары пришлись по Киевскому району.
В 03:01 стало известно, что в Купянске Харьковской области в результате попадания КАБ в землю поврежден жилой девятиэтажный дом. Пострадали пять человек.
- Харьков и область регулярно страдают от российских КАБов, дронов и ракет. В ночь на 24 июня тоже было попадание по гражданскому предприятию и тоже семь "шахедов".