Россия ударила семью "шахедами" по Харькову и КАБом – возле девятиэтажки в Купянске

Россия снова терроризировала Харьков и область. Всего шесть пострадавших

Харьков (Иллюстративное фото: EPA)

В ночь на 25 июня Россия снова атаковала Харьков ударными беспилотниками, попав в гражданское предприятие. Также под ударом управляемой авиабомбы был дом в Купянске. Об этом сообщили мэр Харькова Игорь Терехов и глава областной военной администрации Олег Синегубов.

В 01:57 Терехов написал, что "шахеды" атакуют Харьков, в частности гражданское предприятие в Киевском районе.

Впоследствии стало известно, что в результате обстрела также получил повреждения незаселенный жилой дом, в нем начался пожар. Пострадал 64-летний мужчина, он госпитализирован.

По данным Ситуативного центра, Россия атаковала Харьков семью беспилотниками – все удары пришлись по Киевскому району.

В 03:01 стало известно, что в Купянске Харьковской области в результате попадания КАБ в землю поврежден жилой девятиэтажный дом. Пострадали пять человек.