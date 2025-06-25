Росія вгатила сімома "шахедами" по Харкову і КАБом – біля дев'ятиповерхівки в Куп'янську

Росія знову тероризувала Харків і область. Загалом шестеро постраждалих

Харків (Ілюстративне фото: EPA)

У ніч проти 25 червня Росія знову атакувала Харків ударними безпілотниками, поціливши у цивільне підприємство. Також під ударом керованої авіабомби був будинок у Куп'янську. Про це повідомили мер Харкова Ігор Терехов і очільник обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

О 01:57 Терехов написав, що "шахеди" атакують Харків, зокрема цивільне підприємство у Київському районі.

Згодом стало відомо, що внаслідок обстрілу також зазнав пошкоджень незаселений житловий будинок, у ньому почалася пожежа. Постраждав 64-річний чоловік, його ушпиталено.

За даними Ситуативного центру, Росія атакувала Харків сімома безпілотниками – всі удари були по Київському району.

О 03:01 стало відомо, що у Куп'янську Харківської області внаслідок влучання КАБа в землю пошкоджено житловий дев’ятиповерховий будинок. Постраждали п’ятеро людей.