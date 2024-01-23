Россия в третий раз за день ударила по Харькову. Снова по жилой застройке

Харьков (Иллюстративный скриншот)

Поздно вечером 23 января Россия нанесла ракетный удар по Харькову – снова по жилой застройке. Об этом сообщил мэр города Игорь Терехов.

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В 22:06 Терехов сообщил, что Харьков в третий раз за день под ракетным обстрелом – в городе раздался взрыв.

Позже он отметил, что россияне снова попали в жилую застройку, где нет ни одного военного объекта – исключительно дома или гражданская инфраструктура вроде магазинов, больниц, аптек и прочего.

По состоянию на 22:43 предварительно известно о семи пострадавших горожанах, но цифра может уточняться, сообщил Терехов.

В 22:50 глава Харьковской ОВА Олег Синегубов сообщил, что двое раненых госпитализированы.

По его данным, оккупанты попали в образовательное учреждение, повреждена жилищная инфраструктура, есть возгорание авто.