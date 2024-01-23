Россия в третий раз за день ударила по Харькову. Снова по жилой застройке
Поздно вечером 23 января Россия нанесла ракетный удар по Харькову – снова по жилой застройке. Об этом сообщил мэр города Игорь Терехов.
В 22:06 Терехов сообщил, что Харьков в третий раз за день под ракетным обстрелом – в городе раздался взрыв.
Позже он отметил, что россияне снова попали в жилую застройку, где нет ни одного военного объекта – исключительно дома или гражданская инфраструктура вроде магазинов, больниц, аптек и прочего.
По состоянию на 22:43 предварительно известно о семи пострадавших горожанах, но цифра может уточняться, сообщил Терехов.
В 22:50 глава Харьковской ОВА Олег Синегубов сообщил, что двое раненых госпитализированы.
По его данным, оккупанты попали в образовательное учреждение, повреждена жилищная инфраструктура, есть возгорание авто.
- Утром 23 января российские захватчики нанесли 10 ударов по Киевскому и Салтовскому районам Харькова, предварительно били ракетами С-300 и Х-22.
- По состоянию на вечер в результате удара по Харькову количество погибших возросло до восьми человек, известно о 62 пострадавших.