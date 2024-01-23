Росія втретє за день вгатила по Харкову. Знову по житловій забудові

Харків (Ілюстративний скриншот)

Пізно ввечері 23 січня Росія завдала ракетного удару по Харкову – знову по житловій забудові. Про це повідомив мер міста Ігор Терехов.

Пояснюємо складні речі простими словами – підписуйся на наш YouTube

О 22:06 Терехов повідомив, що Харків втретє за день під ракетним обстрілом – у місті пролунав вибух.

Пізніше він зазначив, що росіяни знову поцілили по житловій забудові, де немає жодного військового обʼєкту – виключно будинки або цивільна інфраструктура на кшталт магазинів, лікарень, аптек тощо.

Станом на 22:43 попередньо відомо про сімох постраждалих містян, але цифра може уточнюватись, повідомив Терехов.

О 22:50 очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов повідомив, що двох поранених госпіталізовано.

За його даними, окупанти влучили в освітню установу, пошкоджено житлову інфраструктуру, є загоряння авто.