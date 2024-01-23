Росія втретє за день вгатила по Харкову. Знову по житловій забудові
Пізно ввечері 23 січня Росія завдала ракетного удару по Харкову – знову по житловій забудові. Про це повідомив мер міста Ігор Терехов.
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О 22:06 Терехов повідомив, що Харків втретє за день під ракетним обстрілом – у місті пролунав вибух.
Пізніше він зазначив, що росіяни знову поцілили по житловій забудові, де немає жодного військового обʼєкту – виключно будинки або цивільна інфраструктура на кшталт магазинів, лікарень, аптек тощо.
Станом на 22:43 попередньо відомо про сімох постраждалих містян, але цифра може уточнюватись, повідомив Терехов.
О 22:50 очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов повідомив, що двох поранених госпіталізовано.
За його даними, окупанти влучили в освітню установу, пошкоджено житлову інфраструктуру, є загоряння авто.
- Зранку 23 січня російські загарбники завдали 10 ударів по Київському та Салтівському районах Харкова, попередньо, били ракетами С-300 та Х-22.
- Станом на вечір унаслідок удару по Харкову кількість загиблих зросла до восьми людей, відомо про 62 постраждалих.