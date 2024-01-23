Харків. Кількість загиблих зросла до восьми: знайдено тіло дитини – відео

ДСНС показала відео з місця розбору завалів, Терехов повідомив про 62 постраждалих і вісьмох загиблих. Пошуково-рятувальна операція триває

Фото: ДСНС

Унаслідок російського удару по Харкову вранці 23 січня кількість загиблих зросла до восьми людей, відомо про 62 постраждалих. Про в ефірі телемарафону повідомив с місця "прильоту" мер Харкова Ігор Терехов.

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Він зазначив, що було знайдено тіло дитини – таким чином, загиблих вже вісім.

"Маємо 62 поранених. Люди прибувають до лікарні. Роботи з пошуку людей тривають", – повідомив міський голова.

За даними ДСНС, рятувальники деблокували тіло дівчинки 11-12 років, і наразі відомо про ще 60 травмованих, шестеро з яких – діти.

Загалом російські загарбники завдали 10 ударів по Київському та Салтівському районам Харкова, попередньо, били ракетами С-300 та Х-22.

Внаслідок комбінованого масованого ракетного обстрілу, який Росія здійснила вранці 23 січня, у Святошинському районі Києва були загоряння припаркованих автомобілів, у деяких районах Харкова зникло світло та горів газопровід. Хроніка атаки росіян – тут.

Залужний повідомив, що під час комбінованої ракетної атаки Росія застосувала крилаті, балістичні, авіаційні та зенітні керовані ракети. З 41 повітряної цілі українська протиповітряна оборона знищила майже половину.

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