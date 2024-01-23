Харьков. Число погибших возросло до восьми: найдено тело ребенка – видео

ГСЧС показала видео с места разбора завалов, Терехов сообщил о 62 пострадавших и восьмерых погибших. Поисково-спасательная операция продолжается

Фото: ГСЧС

В результате российского удара по Харькову утром 23 января количество погибших возросло до восьми человек, известно о 62 пострадавших. Об этом в эфире телемарафона сообщил с места "прилета" мэр Харькова Игорь Терехов.

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Он отметил, что было обнаружено тело ребенка – таким образом, погибших уже восемь.

"У нас есть 62 раненых. Люди прибывают в больницу. Работы по поиску людей продолжаются", – сообщил глава города.

По данным ГСЧС, спасатели деблокировали тело девочки 11-12 лет, и сейчас известно еще о 60 травмированных, шестеро из которых – дети.

В общей сложности российские захватчики нанесли 10 ударов по Киевскому и Салтовскому районам Харькова, предварительно били ракетами С-300 и Х-22.

В результате комбинированного массированного ракетного обстрела, который Россия совершила утром 23 января, в Святошинском районе Киева были возгорания припаркованных автомобилей, в некоторых районах Харькова исчез свет и горел газопровод. Хроника атаки россиян – здесь.

Залужный сообщил, что во время комбинированной ракетной атаки Россия применила крылатые, баллистические, авиационные и зенитные управляемые ракеты. Из 41 воздушной цели украинская противовоздушная оборона уничтожила почти половину.

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