Россия залпом ударила ракетами по военному объекту западнее Львова, ПВО сбила две ракеты

Страна-оккупант Россия рано утром нанесла ракетный удар по военному объекту во Львовской области. Об этом сообщил глава местной областной военной администрации Максим Козицкий.

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По его словам, удар произошел около 04:00 утра на Яворовскому району (на запад от Львова).

Россияне били из акватории Черного моря.

По предварительной информации, подразделения противовоздушной обороны сбили две ракеты врага, но четыре все же "прилетели" в цель.

Как уточнил глава ОВА, результат удара – четверо пострадавших, один из них в состоянии средней тяжести, трое "легких".

Ничего не сообщается о разрушениях, но "пожар локализован".

Также сегодня ночью и утром Россия нанесла массированный ракетный удар по Десне в Черниговской области и вокруг Житомира, взрывы зафиксированы в Николаеве и других городах.

Евгений Пилипенко

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