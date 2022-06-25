Россия залпом ударила ракетами по военному объекту западнее Львова, ПВО сбила две ракеты
25.06.2022, 09:08
Иллюстративное фото: ГСЧС
Страна-оккупант Россия рано утром нанесла ракетный удар по военному объекту во Львовской области. Об этом сообщил глава местной областной военной администрации Максим Козицкий.
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По его словам, удар произошел около 04:00 утра на Яворовскому району (на запад от Львова).
Россияне били из акватории Черного моря.
По предварительной информации, подразделения противовоздушной обороны сбили две ракеты врага, но четыре все же "прилетели" в цель.
Как уточнил глава ОВА, результат удара – четверо пострадавших, один из них в состоянии средней тяжести, трое "легких".
Ничего не сообщается о разрушениях, но "пожар локализован".
- Также сегодня ночью и утром Россия нанесла массированный ракетный удар по Десне в Черниговской области и вокруг Житомира, взрывы зафиксированы в Николаеве и других городах.
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