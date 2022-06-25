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Россия залпом ударила ракетами по военному объекту западнее Львова, ПВО сбила две ракеты

Цей матеріал також доступний українською
25.06.2022, 09:08
Россия залпом ударила ракетами по военному объекту западнее Львова, ПВО сбила две ракеты - Фото
Иллюстративное фото: ГСЧС

Страна-оккупант Россия рано утром нанесла ракетный удар по военному объекту во Львовской области. Об этом сообщил глава местной областной военной администрации Максим Козицкий.

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По его словам, удар произошел около 04:00 утра на Яворовскому району (на запад от Львова).

Россияне били из акватории Черного моря.

Россия залпом ударила ракетами по военному объекту западнее Львова, ПВО сбила две ракеты

По предварительной информации, подразделения противовоздушной обороны сбили две ракеты врага, но четыре все же "прилетели" в цель.

Как уточнил глава ОВА, результат удара – четверо пострадавших, один из них в состоянии средней тяжести, трое "легких".

Ничего не сообщается о разрушениях, но "пожар локализован".

Евгений Пилипенко
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война ракетный удар яворов львовская область
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