Россияне ударили из артиллерии по Волчанску – в собственном дворе погиб житель: фото

Возбуждено уголовное дело по факту нарушения законов и обычаев войны, максимальное наказание – пожизненное заключение

Фото: полиция Харьковской области

Российские захватчики ударили из артиллерии по Волчанску Харьковской области – погиб гражданский мужчина, повреждены частные дома. Об этом сообщает полиция области.

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По данным правоохранителей, оккупанты совершили артобстрел города около 13:00 – были повреждены частные дома.

В результате полученных минно-взрывных травм погиб 65-летний мужчина, во время обстрела находившийся во дворе собственного домовладения, отмечает полиция.

По адресу выехали следственно-оперативная группа, криминалисты и взрывотехники, сообщает ведомство.

Правоохранители возбудили уголовное дело по факту нарушения законов и обычаев войны, максимальное наказание – пожизненное заключение.

Фото: полиция Харьковской области

Фото: полиция Харьковской области

Фото: полиция Харьковской области

Расстояние от Волчанска до российско-украинской границы составляет около 4,3 км:

Карта: Deepstate

24 марта российские захватчики ударили из артиллерии и авиации по жилой застройке города Красногоровка – в результате чего ранены трое жителей.

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