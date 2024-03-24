РФ ударила по жилым кварталам прифронтовой Красногоровки – трое раненых

Захватчики атаковали из артиллерии и авиации

Иллюстративное фото: ресурс окупантов

Российские захватчики ударили по жилой застройке города Красногоровка – в результате ранены трое жителей. Об этом сообщила Донецкая областная прокуратура.

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Правоохранители начали расследование по фактам нарушения законов и обычаев войны, максимальное наказание – до двенадцати лет тюрьмы.

По данным ведомства, около 09:30 захватчики совершили артобстрел жилой застройки Красногоровки – от атаки получили ранения две женщины 57 и 64 лет.

Через час российская армия нанесла авиаудар по этому же кварталу, из-за этого 70-летний мужчина получил ранения, отмечают в облпрокуратуре.

Пострадавших с ссадинами, осколочными ранениями и ушибами доставили в медицинское учреждение, написали правоохранители.

Красногоровка находится на линии боестолкновения:

Карта: Deepstate

28 февраля Третья отдельная штурмовая бригада сообщила, что выбила российских захватчиков, которые накануне накатами атаковали юго-восточную часть Красногоровки и вошли в нее.

Генштаб ВСУ сообщил, что за сутки больше всего российских атак произошло на Новопавловском направлении в районе населенных пунктов Красногоровка, Георгиевка, Новомихайловка, Победа, Константиновка и Урожайное. Там россияне при поддержке авиации 34 раза пытались прорвать оборону украинских войск.

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