РФ вдарила по житлових кварталах прифронтової Красногорівки – троє поранених

Загарбники атакували з артилерії та авіації

Ілюстративне фото: ресурс окупантів

Російські загарбники вдарили по житловій забудові міста Красногорівка – унаслідок цього поранено трьох мешканців. Про це повідомила Донецька обласна прокуратура.

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Правоохоронці почали розслідування за фактами порушення законів та звичаїв війни, максимальне покарання - до дванадцяти років тюрми.

За даними відомства, близько 09:30 загарбники здійснили артобстріл житлової забудови Красногорівки – від атаки зазнали поранень двоє жінок 57 й 64 років.

Через годину російська армія нанесла авіаудар по цьому ж кварталу, через це 70-річний чоловік отримав поранення, зазначають в облпрокуратурі.

Постраждалих з саднами, осколковими пораненнями та забоями доставили до медичного закладу, написали правоохоронці.

Красногорівка знаходиться на лінії боєзіткнення:

Мапа: Deepstate

28 лютого Третя окрема штурмова бригада повідомила, що вибила російських загарбників, які напередодні накатами атакували південно-східну частину Красногорівки та увійшли до неї.

Генштаб ЗСУ повідомив, що за добу найбільше російських атак відбулося на Новопавлівському напрямку в районі населених пунктів Красногорівка, Георгіївка, Новомихайлівка, Побєда, Костянтинівка та Урожайне. Там росіяни за підтримки авіації 34 рази намагалися прорвати оборону українських військ.

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