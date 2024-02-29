Бійці третьої окремої штурмової бригади показали, як зачищали від окупантів Красногорівку. Армія Росії втратила у боях з українськими військовими тут понад 100 осіб.

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"Минаючи мінні загородження, підрозділи бригади зайшли до міста на броні та розпочали просування вулицями. Ворог не збирався відходити й чіплявся за кожен будинок. Росіян із них вибивали силою, набоями та гранатами", – написали військові.

Ввечері 28 лютого 3 ОШБр заявила, що вибила всіх росіян з Красногорівки. Напередодні сили російської армії накатами атакували південно-східну частину міста та увійшли до нього.

Командувач ОСУВ "Таврія" Олександр Тарнавський додав, що станом на сьогодні на Новопавлівському напрямку Сили оборони стримують росіян у районах Красногорівки, Георгіївки, Новомихайлівки та Урожайного.

Карта: Deepstate

17 лютого 2024 року головком ЗСУ Сирський оголосив, що з метою збереження життя українських військових було ухвалено рішення про виведення підрозділів з Авдіївки.

20 лютого заступник командира 3 ОШБр Жорін заявив, що Росія має сили для подальшого наступу під Авдіївкою. Основний напрямок для росіян – Ласточкине.

Росія отримала посилення на Авдіївському напрямку і намагалася досягти певних успіхів на полі бою до дат, пов'язаних із 23 та 24 лютого.

26 лютого Сили оборони відійшли від Ласточкиного.

27 лютого штурмові групи російських окупантів були заблоковані на північно-східних околицях населеного пункту Орлівка на Авдіївському напрямку, повідомив відділ зв’язків з громадськістю ОСУВ "Таврія".

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