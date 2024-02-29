Бійці 3 ОШБр показали, як зачищали Красногорівку від окупантів – відео
Бійці третьої окремої штурмової бригади показали, як зачищали від окупантів Красногорівку. Армія Росії втратила у боях з українськими військовими тут понад 100 осіб.
"Минаючи мінні загородження, підрозділи бригади зайшли до міста на броні та розпочали просування вулицями. Ворог не збирався відходити й чіплявся за кожен будинок. Росіян із них вибивали силою, набоями та гранатами", – написали військові.
Ввечері 28 лютого 3 ОШБр заявила, що вибила всіх росіян з Красногорівки. Напередодні сили російської армії накатами атакували південно-східну частину міста та увійшли до нього.
Командувач ОСУВ "Таврія" Олександр Тарнавський додав, що станом на сьогодні на Новопавлівському напрямку Сили оборони стримують росіян у районах Красногорівки, Георгіївки, Новомихайлівки та Урожайного.
- 17 лютого 2024 року головком ЗСУ Сирський оголосив, що з метою збереження життя українських військових було ухвалено рішення про виведення підрозділів з Авдіївки.
- 20 лютого заступник командира 3 ОШБр Жорін заявив, що Росія має сили для подальшого наступу під Авдіївкою. Основний напрямок для росіян – Ласточкине.
- Росія отримала посилення на Авдіївському напрямку і намагалася досягти певних успіхів на полі бою до дат, пов'язаних із 23 та 24 лютого.
- 26 лютого Сили оборони відійшли від Ласточкиного.
- 27 лютого штурмові групи російських окупантів були заблоковані на північно-східних околицях населеного пункту Орлівка на Авдіївському напрямку, повідомив відділ зв’язків з громадськістю ОСУВ "Таврія".
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