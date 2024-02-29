Бойцы третьей отдельной штурмовой бригады показали, как зачищали от оккупантов Красногоровку. Армия России потеряла в боях с украинскими военными здесь более 100 человек.

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"Проходя минные заграждения, подразделения бригады зашли в город на броне и начали продвижение по улицам. Враг не собирался отходить и цеплялся за каждый дом. Россиян из них выбивали силой, патронами и гранатами", – написали военные.

Вечером 28 февраля 3 ОШБр заявила, что выбила всех россиян из Красногоровки. Накануне силы российской армии накатами атаковали юго-восточную часть города и вошли в него.

Командующий ОСГВ "Таврия" Александр Тарнавский добавил, что по состоянию на сегодняшний день на Новопавловском направлении Силы обороны сдерживают россиян в районах Красногоровки, Георгиевки, Новомихайловки и Урожайного.

Карта: Deepstate

17 февраля 2024 года главком ВСУ Сырский объявил, что с целью сохранения жизни украинских военных было принято решение о выводе подразделений из Авдеевки.

20 февраля заместитель командира 3 ОШБр Жорин заявил, что у России есть силы для дальнейшего наступления под Авдеевкой. Основное направление для россиян – Ласточкино.

Россия получила усиление на Авдеевском направлении и пыталась добиться определенных успехов на поле боя до дат, связанных с 23 и 24 февраля.

26 февраля Силы обороны отошли от Ласточкиного.

27 февраля штурмовые группы российских оккупантов были заблокированы на северо-восточных окраинах населенного пункта Орловка на Авдеевском направлении, сообщил отдел по связям с общественностью ОСГВ "Таврия".

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