Росіяни вдарили з артилерії по Вовчанську – у власному дворі загинув мешканець: фото

Відкрито кримінальну справу за фактом порушення законів та звичаїв війни, максимальне покарання – довічне ув'язнення

Фото: поліція Харківської області

Російські загарбники вдарили з артилерії по Вовчанську Харківської області – загинув цивільний чоловік, пошкоджено приватні будинки. Про це повідомляє поліція області.

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За даними правоохоронців, окупанти здійснили артобстріл міста близько 13:00 – було пошкоджено приватні будинки.

У результаті отриманих мінно-вибухових травм загинув 65-річний чоловік, який під час обстрілу знаходився у дворі власного домоволодіння, зазначає поліція.

За адресою виїхали слідчо-оперативна група, криміналісти та вибухотехніки, повідомляє відомство.

Правоохоронці відкрили кримінальну справу за фактом порушення законів та звичаїв війни, максимальне покарання – довічне ув'язнення.

Фото: поліція Харківської області

Фото: поліція Харківської області

Фото: поліція Харківської області

Відстань від Вовчанська до російсько-українського кордону складає близько 4,3 км:

Карта: Deepstate

24 березня російські загарбники вдарили з артилерії та авіації по житловій забудові міста Красногорівка – унаслідок чого поранено трьох мешканців.

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