Россияне ударили КАБами по Харькову: есть травмированеые, часть города без света

По предварительной информации, пострадали девять человек

Харьков (Иллюстративное фото: Depositphotos)

Вечером в воскресенье, 20 октября, россияне нанесли авиаудары по Харькову. Об этом сообщили мэр города Игорь Терехов и глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов.

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По словам Терехова, под ударами оказались три района города. В некоторых из них есть проблемы с электроснабжением.

По предварительной информации, одно попадание в Основянском районе возле жилого дома. На данный момент есть сведения о четырех пострадавших.

Еще один удар, как отметил Терехов, по Киевскому району возле одного из супермаркетов. В результате атаки была повреждена автозаправка.

Синегубов уточнил, что один мужчина был госпитализирован. В результате ударов есть возгорание дома, повреждена станция техобслуживания и АЗС.

ДОПОЛНЕНО В 23:10. Терехов сообщил, что количество пострадавших возросло до девяти. А Синегубов добавил, что часть Харькова в результате ударов оккупантов осталась без электроснабжения. Профильные службы работают над восстановлением.