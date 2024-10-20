Россияне ударили КАБами по Харькову: есть травмированеые, часть города без света

Россияне ударили КАБами по Харькову: есть травмированеые, часть города без светадополнено
Вечером в воскресенье, 20 октября, россияне нанесли авиаудары по Харькову. Об этом сообщили мэр города Игорь Терехов и глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов.
По словам Терехова, под ударами оказались три района города. В некоторых из них есть проблемы с электроснабжением.
По предварительной информации, одно попадание в Основянском районе возле жилого дома. На данный момент есть сведения о четырех пострадавших.
Еще один удар, как отметил Терехов, по Киевскому району возле одного из супермаркетов. В результате атаки была повреждена автозаправка.
Синегубов уточнил, что один мужчина был госпитализирован. В результате ударов есть возгорание дома, повреждена станция техобслуживания и АЗС.
ДОПОЛНЕНО В 23:10. Терехов сообщил, что количество пострадавших возросло до девяти. А Синегубов добавил, что часть Харькова в результате ударов оккупантов осталась без электроснабжения. Профильные службы работают над восстановлением.
- Днем 8 октября российские оккупационные войска нанесли авиаудар по гражданскому предприятию в Харькове.
- Синегубов сообщил, что в результате атаки пострадал 21 человек.
- В тот же день россияне выпустили по Харьковской области еще шесть КАБов: есть погибшие и раненые.