Росіяни вдарили КАБами по Харкову: є травмовані, частина міста без світла

Росіяни вдарили КАБами по Харкову: є травмовані, частина міста без світладоповнено
Увечері в неділю, 20 жовтня, росіяни завдали авіаударів по Харкову. Про це повідомили мер міста Ігор Терехов та очільник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.
За словами Терехова, під ударами опинилися три райони міста. У деяких з них є проблеми з електропостачанням.
За попередньою інформацією, одне влучання в Основʼянському районі, біля житлового будинку. На цю хвилину є відомості про чотирьох постраждалих.
Ще один удар, як зазначив Терехов, по Київському району, біля одного з супермаркетів. Унаслідок атаки було пошкоджено автозаправку.
Синєгубов уточнив, що одного чоловіка було госпіталізовано. В результаті ударів є загоряння будинку, пошкоджено станцію техобслуговування та АЗС.
ДОПОВНЕНО О 23:10. Терехов повідомив, що кількість постраждалих зросла до дев’яти. А Синєгубов додав, що частина Харкова внаслідок ударів окупантів залишилася без електропостачання. Профільні служби працюють над відновленням.
- Удень 8 жовтня російські окупаційні війська завдали авіаудару по цивільному підприємству в Харкові.
- Синєгубов повідомив, що унаслідок атаки постраждала 21 людина.
- Того самого дня росіяни випустили по Харківській області ще шість КАБів: є загиблі й поранені.