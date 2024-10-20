Росіяни вдарили КАБами по Харкову: є травмовані, частина міста без світла

Харків (Ілюстративне фото: Depositphotos)

Увечері в неділю, 20 жовтня, росіяни завдали авіаударів по Харкову. Про це повідомили мер міста Ігор Терехов та очільник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

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За словами Терехова, під ударами опинилися три райони міста. У деяких з них є проблеми з електропостачанням.

За попередньою інформацією, одне влучання в Основʼянському районі, біля житлового будинку. На цю хвилину є відомості про чотирьох постраждалих.

Ще один удар, як зазначив Терехов, по Київському району, біля одного з супермаркетів. Унаслідок атаки було пошкоджено автозаправку.

Синєгубов уточнив, що одного чоловіка було госпіталізовано. В результаті ударів є загоряння будинку, пошкоджено станцію техобслуговування та АЗС.

ДОПОВНЕНО О 23:10. Терехов повідомив, що кількість постраждалих зросла до дев’яти. А Синєгубов додав, що частина Харкова внаслідок ударів окупантів залишилася без електропостачання. Профільні служби працюють над відновленням.