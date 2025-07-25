Россияне ударили КАБом по медучреждению в Харькове: есть погибший и пострадавшие

Игорь Терехов (Фото: Харьковский городской совет)

Днем в пятницу, 25 июля, россияне ударили управляемой авиабомбой по медицинскому учреждению в Харькове. Об этом сообщил мэр города Игорь Терехов.

По его словам, под атаку попало медицинское учреждение в Индустриальном районе.

"Рядом – еще одно помещение для лечения людей. Последствия уточняются", — написал Терехов.

Он уточнил, что пока известно о шести пострадавших.

Впоследствии мэр города сообщил об одном погибшем из-за российской атаки.

Россияне каждый день обстреливают Харьков и область. 24 июля оккупанты ударили двумя авиабомбами по центру Харькова. Пострадали четыре десятка человек.

Поздно вечером 23 июля погибла целая семья в результате российского авиаудара по Изюмскому району Харьковской области.