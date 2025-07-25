Россияне ударили КАБом по медучреждению в Харькове: есть погибший и пострадавшие
Днем в пятницу, 25 июля, россияне ударили управляемой авиабомбой по медицинскому учреждению в Харькове. Об этом сообщил мэр города Игорь Терехов.
По его словам, под атаку попало медицинское учреждение в Индустриальном районе.
"Рядом – еще одно помещение для лечения людей. Последствия уточняются", — написал Терехов.
Он уточнил, что пока известно о шести пострадавших.
Впоследствии мэр города сообщил об одном погибшем из-за российской атаки.
- Россияне каждый день обстреливают Харьков и область. 24 июля оккупанты ударили двумя авиабомбами по центру Харькова. Пострадали четыре десятка человек.
- Поздно вечером 23 июля погибла целая семья в результате российского авиаудара по Изюмскому району Харьковской области.
Комментарии (0)