Росіяни вдарили КАБом по медзакладу у Харкові: є загиблий та постраждалі

Ігор Терехов (Фото: Харківська міська рада)

Вдень у п’ятницю, 25 липня, росіяни вдарили керованою авіабомбою по медичному закладу у Харкові. Про це повідомив мер міста Ігор Терехов.

За його словами, під атаку потрапив медичний заклад в Індустріальному районі. Також пошкоджено приватний будинок.

"Поряд – ще одне приміщення для лікування людей. Наслідки уточнюються", – написав Терехов.

Він уточнив, що наразі відомо про шість постраждалих.

Згодом мер міста повідомив про одного загиблого через російську атаку.

Глава Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов уточнив, що відомо про чотирьох постраждалих. Зокрема, 12-річна дівчинка зазнала гострої реакції на стрес.

За його даними, російська бомба влучила у дах медичного закладу.

Росіяни щодня обстрілюють Харків та область. 24 липня окупанти вдарили двома авіабомбами по центру Харкова. Постраждали чотири десятки людей.

Пізно ввечері 23 липня загинула ціла родина в результаті російського авіаудару по Ізюмському району Харківської області.