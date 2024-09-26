Россияне ударили тремя КАБами по Харькову: есть пострадавшие и разрушения

Две женщины получили ранение стеклом, одна из них – госпитализирована

Спасатели (Иллюстративное фото: ГСЧС Украины)

Днем в четверг, 26 сентября, россияне ударили управляемыми авиабомбами по Харькову. Об этом сообщили мэр города Игорь Терехов и глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов.

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Около 17:00 Терехов заявил, что в Харькове раздаются взрывы и предупредил об ударах КАБами.

По данным Синегубова, россияне атаковали город тремя авиабомбами. Одна из них попала в частный дом в Киевском районе, еще два – в лесном массиве.

Медики оказали помощь четырем пострадавшим, из них два человека – получили острую реакцию на стресс. Еще две женщины получили ранения стеклом, одна из них госпитализирована, рассказал глава ОВА.

В результате ударов повреждены два частных дома и хозяйственное сооружение, горит крыша дома.

Днем 24 сентября оккупанты массированно атаковали Харьков КАБами, попав в многоэтажный дом в Киевском районе.

В результате ударов погибли пять человек. Еще более 30 человек получили ранения.

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