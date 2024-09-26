Росіяни вдарили трьома КАБами по Харкову: є постраждалі та руйнування – фото

Дві жінки отримали поранення склом, одну з них – госпіталізовано

Наслідки атаки (Фото: ДСНС України)

Вдень у четвер, 26 вересня, росіяни вдарили керованими авіабомбами по Харкову. Про це повідомили мер міста Ігор Терехов і очільник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

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Близько 17:00 Терехов заявив, що в Харкові лунають вибухи й попередив про удари КАБами.

За даними Синєгубова, росіяни атакували місто трьома авіабомбами. Одна з них влучила у приватний будинок у Київському районі, ще два – в лісовому масиві.

Медики надали допомогу чотирьом постраждалим, з них двоє людей – отримали гостру реакцію на стрес. Ще дві жінки отримали поранення склом, одну з них – госпіталізовано, розповів очільник ОВА.

Унаслідок ударів пошкоджено два приватні будинки та господарчу споруду, горить дах будинку.

ДОПОВНЕНО О 19:40. Державна служба України з надзвичайних ситуацій повідомила, що росіяни завдали ударів о 16:40. Один із КАБів влучив на територію приватного сектору в Київському районі. Внаслідок удару постраждали п’ятеро людей. Пожежа охопила будинок та 50 квадратних метрів сухої рослинності.

Ще одне влучання зафіксовано в лісосмузі, де горіла лісова підстилка на площі один гектар.

Фото: ДСНС

Фото: ДСНС

Вдень 24 вересня окупанти масовано атакували Харків КАБами, влучивши в багатоповерховий будинок у Київському районі.

Унаслідок ударів загинули п'ять людей. Ще понад 30 людей отримали поранення.

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