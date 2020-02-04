Сбежал к боевикам. Экс-главу Лисичанскугля подозревают в хищениях

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Бывший руководитель ОАО Лисичанскуголь, который подозревается в злоупотреблении служебным положением, что нанесло государству около 190 000 грн убытков, выехал на временно оккупированную территорию Луганской области. Об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

Ранее ему сообщили о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 364 Уголовного кодекса (злоупотребление служебным положением).

По материалам следствия, в марте 2016 года он отвечал за проведение госзакупок и предоставил незаконные указания руководящему составу обособленных подразделений угледобывающего предприятия по заключению прямых договоров закупки промышленного оборудования по ценам, значительно превышающим рыночные.

"С целью получения неправомерной выгоды от предприятия-поставщика подозреваемый ушел от проведения тендерных процедур и создал условия для единоличной участия в допороговых закупках", - уточнили в прокуратуре. Его объявили в розыск.