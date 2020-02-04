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Сбежал к боевикам. Экс-главу Лисичанскугля подозревают в хищениях

Сбежал к боевикам. Экс-главу Лисичанскугля подозревают в хищениях - Фото
Иллюстративное фото: depositphotos.com
04.02.2020, 09:36

По данным областной прокуратуры, подозреваемого объявили в розыск

Бывший руководитель ОАО Лисичанскуголь, который подозревается в злоупотреблении служебным положением, что нанесло государству около 190 000 грн убытков, выехал на временно оккупированную территорию Луганской области. Об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

Ранее ему сообщили о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 364 Уголовного кодекса (злоупотребление служебным положением).

По материалам следствия, в марте 2016 года он отвечал за проведение госзакупок и предоставил незаконные указания руководящему составу обособленных подразделений угледобывающего предприятия по заключению прямых договоров закупки промышленного оборудования по ценам, значительно превышающим рыночные.

"С целью получения неправомерной выгоды от предприятия-поставщика подозреваемый ушел от проведения тендерных процедур и создал условия для единоличной участия в допороговых закупках", - уточнили в прокуратуре. Его объявили в розыск.

  • 8 октября сообщалось, что в первую смену прекратили добычу угля горняки ОП Шахта Новодружеская, которая входит в состав ОАО Лисичанскуголь, они требовали погасить задолженность по зарплате. 
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